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Сульшер підтвердив відсутність двох зірок Манчестер Юнайтед перед дербі з Ліверпулем

22:43 322 Читать на русском
Сульшер підтвердив відсутність двох зірок Манчестер Юнайтед перед дербі з Ліверпулем
Уле Гуннар Сульшер / Фото AP

Манчестер Юнайтед переживає відчутні кадрові проблеми перед поєдинком 9-го туру АПЛ.

 

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба та голкіпер Давід де Хеа не зіграють проти Ліверпуля. Цю інформацію підтвердив наставник манкуніанців Уле Гуннар Сульшер в коментарі для Sky Sports.

Де Хеа отримав пошкодження у матчі за збірну Іспанії – Манчестер Юнайтед може втратити голкіпера на гру з Ліверпулем

Іспанський воротар зазнав травми у поєдинку проти Швеції (1:1) в рамках відбору до Євро-2020. Натомість француз ще не оговтався від пошкодження, яке отримав під час матчу з Арсеналом (1:1).

Погба зазнав рецидиву травми в матчі з Арсеналом, – ESPN

Нагадаємо, класична зустріч МЮ та Ліверпуля відбудеться 20 жовтня, початок о 18:30.

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