Де Хеа отримав пошкодження у матчі за збірну Іспанії – Манчестер Юнайтед може втратити голкіпера на гру з Ліверпулем

Голкіпер збірної Іспанії Давід Де Хеа не зміг завершити матч відбору Євро-2020 проти Швеції.

Представник Манчестер Юнайтед був змушений зійти з поля через проблеми зі здоров'ям.

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Де Хеа отримав травму у матчі зі шведами і попросив заміну на 60-й хвилині. Замість нього з'явився голкіпер Челсі Кепа Аррісабалага, який виходив у старті збірної Іспанії на попередню гру євровідбору проти Норвегії.

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Нагадаємо, що вже 20 жовтня Манчестер Юнайтед прийматиме Ліверпуль в рамках 9 туру АПЛ. Якщо травма Де Хеа виявиться серйозною, то Уле Гуннару Сульшеру доведеться обійтись без свого зіркового голкіпера.