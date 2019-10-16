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Де Хеа отримав пошкодження у матчі за збірну Іспанії – Манчестер Юнайтед може втратити голкіпера на гру з Ліверпулем

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Де Хеа отримав пошкодження у матчі за збірну Іспанії – Манчестер Юнайтед може втратити голкіпера на гру з Ліверпулем
Давід Де Хеа / Reuters

Голкіпер збірної Іспанії Давід Де Хеа не зміг завершити матч відбору Євро-2020 проти Швеції.

50’ Маркус Берг
 
Родріго Морено 90+2’
50’ Маркус Берг
90+2’ Родріго Морено

Представник Манчестер Юнайтед був змушений зійти з поля через проблеми зі здоров'ям.

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Де Хеа отримав травму у матчі зі шведами і попросив заміну на 60-й хвилині. Замість нього з'явився голкіпер Челсі Кепа Аррісабалага, який виходив у старті збірної Іспанії на попередню гру євровідбору проти Норвегії.

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Нагадаємо, що вже 20 жовтня Манчестер Юнайтед прийматиме Ліверпуль в рамках 9 туру АПЛ. Якщо травма Де Хеа виявиться серйозною, то Уле Гуннару Сульшеру доведеться обійтись без свого зіркового голкіпера.

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Теги
Євро-2020 Іспанія Іспанія Швеція - Іспанія Давід Де Хеа Давід Де Хеа Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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