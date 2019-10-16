toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНА - ПОРТУГАЛИЯ ЕВРО-2020

Сульшер подтвердил отсутствие двух звезд Манчестер Юнайтед перед дерби с Ливерпулем

22:43 42 Читати українською
Сульшер подтвердил отсутствие двух звезд Манчестер Юнайтед перед дерби с Ливерпулем
Уле Гуннар Сульшер / Фото AP

Манчестер Юнайтед переживает ощутимые кадровые проблемы перед поединком 9-го тура АПЛ.

 

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба и голкипер Давид де Хеа не сыграют против Ливерпуля. Эту информацию подтвердил наставник манкунианцев Сульшер в комментарии для Sky Sports.

Де Хеа получил повреждение в матче за сборную Испании – Манчестер Юнайтед может потерять голкипера на игру с Ливерпулем

Испанский вратарь получил травму в поединке против Швеции (1:1) в рамках отбора к Евро-2020. В свою очередь француз еще не оправился от повреждения, которое получил во время матча с Арсеналом (1:1).

Погба получил рецидив травмы в матче с Арсеналом, – ESPN

Напомним, классическая встреча МЮ и Ливерпуля состоится 20 октября, начало в 18:30.

blog_ava
"Совет Ярмоленко – не будь девчонкой": Леоненко обратился к вингеру в большом интервью российскому СМИ
14:49
1035
Теги
Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед - Ливерпуль Давид Де Хеа Давид Де Хеа Поль Погба Поль Погба
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
14
час
:
11
мин
Агробизнес
14:00
Черноморец
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук