Сульшер подтвердил отсутствие двух звезд Манчестер Юнайтед перед дерби с Ливерпулем

Манчестер Юнайтед переживает ощутимые кадровые проблемы перед поединком 9-го тура АПЛ.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба и голкипер Давид де Хеа не сыграют против Ливерпуля. Эту информацию подтвердил наставник манкунианцев Сульшер в комментарии для Sky Sports.

Де Хеа получил повреждение в матче за сборную Испании – Манчестер Юнайтед может потерять голкипера на игру с Ливерпулем

Испанский вратарь получил травму в поединке против Швеции (1:1) в рамках отбора к Евро-2020. В свою очередь француз еще не оправился от повреждения, которое получил во время матча с Арсеналом (1:1).

Погба получил рецидив травмы в матче с Арсеналом, – ESPN

Напомним, классическая встреча МЮ и Ливерпуля состоится 20 октября, начало в 18:30.