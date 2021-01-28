"Ми весь час володіли м'ячем, але коли пропускаєш два прикрих голи, завжди складно. Ми не створили достатньо небезпечних моментів, щоб забити досить м'ячів. Нам не вистачало магії, трішки надзусиль. Шеффілд добре оборонявся, треба віддати їм належне. Але ми не знаходили правильних ідей і рішень.

Манчестер Юнайтед – Шеффілд Юнайтед – 1:2 – відео голів та огляд матчу

В епізоді з першим голом був фол, Біллі Шарп врізався в Де Хеа. З нашого ж боку не було фолу, коли гол був скасований. Але такий сезон. Суддя допустив дві помилки. Ми грали дуже недбало при другому голі, жахливо. І не повинні були його пропускати. Занадто легко. Ми не винесли м'яч, прийняли три-чотири поганих рішення, це не в нашому характері.

Не будемо надто зациклюватися на цьому. У цьому сезоні було дуже багато дивних результатів, але в такій ситуації, яка склалася, ми були найстабільнішою командою, сьогодні це вдарило по нам.

Немає часу шкодувати себе, тому що в суботу гра з Арсеналом. Ми повинні забути про цю поразку, винести уроки і рухатися далі", – поділився Сульшер у коментарі BBC.

Нагадаємо, Шеффілд Юнайтед сенсаційно обіграв Манчестер Юнайтед (2:1), здобувши свою другу перемогу в сезоні.

Ман Юнайтед програв останній команді АПЛ, Евертон розіграв вогняну нічию з Лестером, Тухель дебютував на чолі Челсі