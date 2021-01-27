В рамках 20-го туру АПЛ було проведено два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2020/21, 20-й тур

Челсі – Вулверхемптон – 0:0

Бернлі – Астон Вілла – 3:2

Голи: Мі, 52, Макнілл, 76, Вуд, 79 – Воткінс, 14, Гріліш, 68

Брайтон – Фулхем – початок о 21:30

Евертон – Лестер – початок о 22:15

Манчестер Юнайтед – Шеффілд Юнайтед – початок о 22:15

Томас Тухель лише учора був призначений головним тренером Челсі, а вже сьогодні дебютував на чолі "синіх" у домашньому поєдинку із Вулверхемптоном. У першій половині зустрічі лондонці більше володіли м'ячем та загалом виглядали впевненіше, ніж "вовки", однак до забитого справа ніяк не доходила. Команди пішли на перерву із нульовим рахунком.

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У другому таймі ситуація на полі суттєво не змінилась. "Пенсіонери" хоч і додали гостроти у свої атаки, але ніяк не могли вразити ворота суперника, а "Вулвз" в основному оборонялись, зрідка виходячи у небезпечні контратаки. Зрештою, фінальний свисток зафіксував безгольову нічию.

Бернлі, який небезпечно балансує над зоною вильоту, у рідних стінах приймав Астон Віллу. На 14-й хвилині гості вийшли уперед – простріл Таргета у штрафний майданчик в дотик замкнув Воткінс. До перерви "леви" мали ще кілька шансів збільшити перевагу, але суперника щоразу рятував голкіпер.

На початку другої половини зустрічі господарі реалізували кутовий – ударом головою рахунок зрівняв Бен Мі. У середині тайму "леви" знову вийшли уперед завдяки голу Гріліша. Гравці Бернлі не здавались і під завісу зустрічі їм вдалось не тільки повернути рівновагу, а й змінити рахунок на свою користь – відзначились Макнілл та Вуд. У підсумку – вольова перемога Бернлі – 3:2.

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