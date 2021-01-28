"Мы все время владели мячом, но когда пропускаешь два досадных гола, всегда сложно. Мы не создали достаточно опасных моментов, чтобы забить достаточно мячей. Нам не хватало магии, немного сверхусилий. Шеффилд хорошо оборонялся, надо отдать им должное. Но мы не находили правильных идей и решений.

Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед – 1:2 – видео голов и обзор матча

В эпизоде ​​с первым голом был фол, Билли Шарп врезался в Де Хеа. С нашей же стороны не было фола, когда гол был отменен. Но такой сезон. Судья допустил две ошибки. Мы играли очень небрежно при втором голе, ужасно. И не должны были его пропускать. Слишком легко. Мы не вынесли мяч, приняли три-четыре плохих решение, это не в нашем характере.

Не будем слишком зацикливаться на этом. В этом сезоне было очень много удивительных результатов, но в такой ситуации, которая сложилась, мы были самой стабильной командой, сегодня это ударило по нам.

Нет времени жалеть себя, потому что в субботу игра с Арсеналом. Мы должны забыть об этом поражении, извлечь уроки и двигаться дальше", – поделился Сульшер в комментарии BBC.

Напомним, Шеффилд Юнайтед сенсационно обыграл Манчестер Юнайтед (2:1), добыв свою вторую победу в сезоне.

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