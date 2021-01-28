Манчестер Юнайтед приймав Шеффілд Юнайтед в рамках 20-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Гравці Шеффілда несподівано відкрили рахунок у зустрічі після подачі з кутового. Юнайтед на відповідь знадобилось більше 40 хвилин, Майгуайр у такій же ситуції вирівняв становище.

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Вирішальний гол поєдинку виглядав напрочуд знущальним. Гості після кількох прострілів у штрафний майданчик підопічних Сульшера все ж загнали м'яч у сітку воріт, майже не зустрівши спротиву.

Для Шеффілда це лише друга перемога у нинішньому сезоні АПЛ, попри поразку МЮ продовжує залишатись на другій сходинці турнірної таблиці.

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