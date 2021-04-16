"З Сульшером все по-іншому, він би не пішов проти гравців. Він може не поставити футболіста у стартовий склад, але ніколи не відмовиться від нього, як ніби його більше не існує. У цьому різниця між Моурінью і Сульшером.

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У якийсь період у мене були хороші відносини з Жозе, і всі це бачили. А потім настає наступний день і ти не розумієш, що сталося. Я пройшов через цю дивну історію з Моурінью і не можу її пояснити, тому що сам цього не розумію", – цитує Погба Sky Sports.

Нагадаємо, Жозе Моурінью очолював МЮ у 2016-2018 роках та був звільнений через незадовільні результати команди, зараз португалець працює у Тоттенхемі.

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