"С Сульшером все по-другому, он бы не пошел против игроков. Он может не поставить футболиста в стартовый состав, но никогда не откажется от него, как будто его больше не существует. В этом разница между Моуринью и Сульшером.

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В какой-то период у меня были хорошие отношения с Жозе, и все это видели. А потом наступает следующий день и ты не понимаешь, что произошло. Я прошел через эту странную историю с Моуринью и не могу ее объяснить, потому что сам этого не понимаю", – цитирует Погба Sky Sports.

Напомним, Жозе Моуринью возглавлял МЮ в 2016-2018 годах и был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды, сейчас португалец работает в Тоттенхэме.

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