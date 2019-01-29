Сульшер: Ми повинні стати Манчестером, який всі знали раніше

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер розповів, що прагне завоювати трофей на тренерському містку команди.

"Бути в топ-4 – це не наша межа мрій. Ми – Манчестер Юнайтед, і завжди повинні прагнути виграти чемпіонат. Ми не зможемо зробити це в поточному сезоні, але потрібно дивитися вперед, тому що ми повинні знову стати Манчестером, який всі знали раніше.

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Зараз у нас залишається Ліга чемпіонів і Кубок Англії. Тому ми не можемо говорити лише про топ-4. Нам потрібно запитати себе: "Чи не можемо ми щось виграти в цьому році?" У мене, як у тренера Манчестер Юнайтед перед кожним матчем є розуміння того, що ми можемо виграти його", – цитує норвезького спеціаліста Goal.

Зазначимо, після 23 турів манкуніанський клуб посідає 6 сходинку в АПЛ. В активі підопічних Сульшера 44 пункти.

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