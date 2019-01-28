Де Хеа – про успішний старт Сульшера в Манчестер Юнайтед: Серії перемог без трофеїв не мають сенсу

Воротар Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа прокоментував гру команди в останніх матчах.

"Зараз ми демонструємо відмінні результати, але ми все ще йдемо поза зоною Ліги чемпіонів. До того ж ми дуже далекі від того, щоб претендувати на перемогу в АПЛ. Ми раді, що перемагаємо, але незадоволені ситуацією в цілому.

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Манчестер Юнайтед повинен боротися за титул. Зараз ми набралися впевненості в собі і спробуємо досягти максимуму до кінця сезону. Перемогти в АПЛ для нас зараз вже неможливо. Ми націлювалися на це перед початком сезону, такому клубу як Манчестер Юнайтед потрібні трофеї. Серії перемог без трофеїв не мають сенсу.

На початку сезону ми пропускали багато голів, занадто багато. Ми захищалися погано і допускали занадто багато моментів біля своїх воріт. В останніх іграх ми почали захищатися краще і тепер все частіше здобуваємо перемоги без пропущених м'ячів", – цитує Де Хеа The Sun.

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Після 23 матчів Манчестер Юнайтед посідає 6-е місце в турнірній таблиці АПЛ. Після призначення на посаду головного тренера клубу Уле Гуннара Сульшера манкуніанці виграли 8 матчів поспіль.