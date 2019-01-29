Сульшер: Мы должны стать Манчестером, который все знали раньше

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер рассказал, что стремится завоевать трофей на тренерском мостике команды.

"Быть в топ-4 – это не наш предел мечтаний. Мы – Манчестер Юнайтед, и всегда должны хотеть выиграть чемпионат. Мы не сможем сделать это в текущем сезоне, но нужно смотреть вперед, потому что мы должны снова стать Манчестером, который все знали ранее.

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Сейчас у нас остается Лига чемпионов и Кубок Англии. Поэтому мы не можем говорить только о топ-4. Нам нужно спросить себя: "Мы не можем что-то выиграть в этом году?" У меня, как у тренера Манчестер Юнайтед перед каждым матчем есть понимание того, что мы можем выиграть его", – цитирует норвежского специалиста Goal.

Отметим, после 23 туров манкунианского клуб занимает 6 место в АПЛ. В активе подопечных Сульшера 44 пункта.

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