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Сульшер: Ліверпуль не мав моментів

20:40 177 Читать на русском
Сульшер: Ліверпуль не мав моментів
Уле Гуннар Сульшер / офіційний сайт АПЛ

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поділився думками після поєдинку 27-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Ліверпуля (0:0).

"Усе найгірше, що могло трапитися, сталося з нами в першому таймі. У нас було четверо травмованих – Маркуса Решфорда довелося зберегти в грі.

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль – 0:0 – відеоогляд матчу

Здавалося, це буде важкий день. Та я не можу пригадати, щоб Ліверпуль мав гольовий момент. Хоч вони й контролювали м'яч, але я не пам'ятаю сейвів Давіда Де Хеа. Скотт Мактомінай діяв чудово. Вони замінили Салаха, коли вирішили забити, а, отже, Люк Шоу зіграв хороший поєдинок", – цитує Сульшера BBC.

Нагадаємо, що матч МЮ із Ліверпулем завершився нульовою нічиєю, а відразу 4 гравці не змогли дограти перший тайм через травми.

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: вигідна нічия для обох команд, вражаюча епідемія травм у господарів та ювілей Де Хеа

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Манчестер Юнайтед - Ліверпуль: Неділя 24 лютого 2019

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
0 : 0
Ліверпуль
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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед - Ліверпуль
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