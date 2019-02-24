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Сульшер: У Ливерпуля не было моментов

20:41 21 Читати українською
Сульшер: У Ливерпуля не было моментов
Уле Гуннар Сульшер / официальный сайт АПЛ

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поделился мыслями относительно поединка 27-го тура английской Премьер-лиги против Ливерпуля (0:0).

"Все худшее, что могло случиться, произошло с нами в первом тайме. У нас было четверо травмированных – Маркуса Решфорда пришлось сохранить в игре.

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Казалось, это будет тяжелый день. Но я не могу вспомнить, чтобы Ливерпуль имел голевой момент. Хотя они и контролировали мяч, но я не помню сейвов Давида Де Хеа. Скотт Мактоминай действовал великолепно. Они заменили Салаха, когда решили забить, а, следовательно, Люк Шоу провел хороший поединок", – цитирует Сульшера BBC.

Напомним, что матч МЮ с Ливерпулем завершился нулевой ничьей, а сразу 4 игрока не смогли доиграть первый тайм из-за травм.

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Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: Воскресенье 24 февраля 2019

Манчестер Юнайтед
Матч окончен
0 : 0
Ливерпуль
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