Сульшер: Гравці, які жалкують себе, не гратимуть у наступних матчах

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер незадоволений деякими гравцями команди.

"Не потрібно жалкувати себе. Багато гравців Манчестер Юнайтед ще дуже молоді. Вони повинні вчитися на таких матчах. Рівень Ліги чемпіонів вище, ніж ми звикли. Не можна жалкувати себе.

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Ми повинні прийти в норму найближчим часом. В такому турнірі, як Ліга чемпіонів, складно грати з будь-яким суперником. Але наш пріоритет – це англійська Прем'єр-ліга, а також Кубок Англії, де нас чекає зустріч з Челсі.

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Ми повинні дивитися вперед. Нас чекають ігри з Челсі і Ліверпулем. Ті, хто шкодує себе, не братимуть брати участь у цих матчах", – цитує Сульшера офіційний сайт Манчестер Юнайтед.