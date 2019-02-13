Інс назвав винуватця поразки Манчестер Юнайтед від ПСЖ

Екс-капітан Манчестер Юнайтед і збірної Англії Пол Інс різко пройшовся по хавбеку манкуніанців Полю Погба після поразки від ПСЖ (0:2) у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Погба сильно підвів у матчі з ПСЖ. Він тільки знову завоював любов фанатів, але замість того, щоб зіграти як футболіст топового рівня, він жахливо вчинив.

Манчестер Юнайтед – ПСЖ – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Знаю, що Погба так виступив через невдоволення грою. Але варто віддати належне Маркіньйосу, він відмінно виконав свою роботу.

Думаю, тренери інших команд зроблять висновки, як можна виключити з гри Погба. Тепер він ще й пропустить матч-відповідь, це дурна поведінка. Поль був справжнім лідером в команді Сульшера, його відсутність в матчі-відповіді розчаровує", – цитує Інса The Daily Mail.

Нагадаємо, в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Юнайтед – ПСЖ Поль Погба достроково покинув поле, отримавши дві жовті картки.

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