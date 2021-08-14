"Я не міг просити про щось більше. Завжди трохи хвилюєшся перед першим матчем. Чи все ми зробили добре у плані фізпідготовки, тактики? Тренування були спрямовані тільки на цю гру. Фантастичний день.

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Я дуже задоволений складом на даний момент. Ми чекали, поки Варан все владнає. Це було дуже важливо для фанатів. І Санчо ставатиме все кращим і кращим. Ще кілька гравців повинні повернутися, тому ситуація хороша", – цитує Сульшера BBC.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону АПЛ Юнайтед фінішував на другій сходинці.

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