Главный тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер рассказал о ситуации в клубе после победы над Лидсом (5:1).

"Я не мог просить о большем. Всегда немного волнуешься перед первым матчем. Все ли мы сделали хорошо в плане физподготовки, тактики? Тренировки были направлены только на эту игру. Фантастический день.

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Я очень доволен составом на данный момент. Мы ждали, пока Варан все уладит. Это было очень важно для фанатов. И Санчо становиться все лучше и лучше. Еще несколько игроков должны вернуться, поэтому ситуация хорошая", – цитирует Сульшера BBC.

Напомним, по итогам прошлого сезона АПЛ Юнайтед финишировал на второй строчке.

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