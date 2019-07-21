Сульшер: Буду вимагати більше від Лінгарда

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер незадоволений рівнем гри півзахисника Джессі Лінгарда.

"У минулому своїми голами у великих матчах Джессі довів, що може бути цінним гравцем для нас. Але, звичайно, я збираюся вимагати від нього більше.

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Думаю, він сам розуміє, що його минулий сезон не відповідав необхідним стандартам. Я вже розмовляв з ним, і це залишиться між нами, але я очікую від нього більшого, і він знає, що я хочу", – поділився Сульшер у коментарі Daily Express.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед обіграв Інтер у рамках Міжнародного кубку чемпіонів завдяки голу Грінвуда.

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