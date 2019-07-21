Ван-Біссака знищив Інтер розкішними підкатами – фани Манчестер Юнайтед на сьомому небі, 50 мільйонів витрачені правильно

Новачок Манчестер Юнайтед зачаровує своєю грою за "дияволів" на Міжнародному кубку чемпіонів.

Арон Ван-Біссака провів чудовий поєдинок у складі Манчестер Юнайтед проти Інтера. Всі підкати були успішні, виграв 80% єдиноборств і декілька разів зіграв на перехопленні. Водночас фулбек продемонстрував хорошу роботу з м'ячем, видавши 93% точності передач (91% на чужій половині).

Манчестер Юнайтед – Інтер – 1:0 – відео гола та огляд матчу Міжнародного кубка чемпіонів

Фан-сторінки "червоних дияволів" в різних соцмережах захоплюються футболом Ван-Біссаки – настільки класного правого захисника вони не мали з часів Гарі Невілла. "Його впевненість зростає, кожен гравець може бути задоволений таким виступом", – каже Уле Гуннар Сульшер про Арона після матчу Міжнародного кубка чемпіонів.

Манчестер Юнайтед нарізав ефектні моменти з поєдинку проти Інтера за участю Ван-Біссаки. Фулбек МЮ просто з'їв свого опонента по флангу Дальбера підкатами. Швидкість, відчуття моменту, акуратність у відборі – дивовижний перфоманс новачка.

Втім, нічого дивного для тих, хто стежив за футболістом у минулому сезоні. АВБ міг стати найкращим правим захисником АПЛ, якби Трент Александер-Арнольд не настріляв стільки асистів.

Арон Ван-Біссака обійшовся Манчестер Юнайтед у 50 мільйонів фунтів і залишається головним придбанням клубу в це міжсезоння. Йому лише 21 рік, він ще чекає на виклик у збірну Англії, однак не складається враження, що манкуніанці переплатили.

Ван-Біссака почав грати за Крістал Пелас лише взимку 2018-го. На нерідній позиції. Арон мріяв про кар'єру вінгера, і до 20-и років ніколи не вчився оборонятися. У Крістал Пелас його спробували на фланзі захисту і були вражені – хлопчина розкішно відбирає м'яч.

Рой Ходжсон залучив Арона до основи в умовах кадрової кризи в головній команді. Три перші суперники Ван-Біссаки на дорослому рівні: Тоттенхем, Манчестер Юнайтед і Челсі. Непрофільний фулбек відіграв прекрасно, а протягом наступних пів року видав феєричний прогрес.

У сезоні-2018/19 Ван-Біссака став найкращим захисником АПЛ за кількістю вдалих підкатів (129), перехоплень (84) та успішних відборів (61).

Арон каже, що "вінгерське" минуле йому дуже допомагає – він знає, як планує зіграти опонент. У складі Манчестер Юнайтед АВБ з перших матчів демонструє свій талант. Можливо, "дияволи" знайшли правого захисника на багато років.

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