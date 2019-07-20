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Манчестер Юнайтед обіграв Інтер на Міжнародному кубку чемпіонів

16:32 307 Читать на русском
Манчестер Юнайтед обіграв Інтер на Міжнародному кубку чемпіонів
Манчестер Юнайтед – Інтер 20 липня 2019: рахунок і звіт матчу Міжнародного кубка чемпіонів

Манчестер Юнайтед та Інтер зустрілися у 1-му турі престижного турніру. Рахунок і огляд матчу Міжнародного кубка чемпіонів 2019.

 

Матч Манчестер Юнайтед – Інтер став першим для обох команд у рамках нового розіграшу товариського турніру Міжнародний кубок чемпіонів. Вийшовши з відпустки, команда Сульшера виграла 2 спаринги проти Лідса та Перт Глорі з загальним рахунком 6:0. Інтер у дебютній грі під керівництвом нового наставника Антоніо Конте обіграв Лугано 2:1. Нинішні суперники раніше зіграли між собою 5 матчів – Інтер не виграв жодного!

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Міжнародний кубок чемпіонів

Манчестер Юнайтед – Інтер – 1:0

Гол: Грінвуд, 76

Фанати, які повністю заповнили 55-тисячний національний стадіон у Сінгапурі, чекали на перший небезпечний момент аж до 26-ї хвилини поєдинку. Марсьяль, прийнявши м'яч на лінії штрафного майданчика, низом вистрілив у лівий від Хандановіча кут, а той впевнено зафіксував сферу.

Наприкінці першого тайму словенський кіпер ще раз виграв очну дуель у французького вінгера, відбивши круглого ногою. Форвард МЮ пробивав безхитрісно – прямісінько по центру воріт.

По перерві ситуація на полі не змінилась – команда Сульшера більше атакувала, а "нерадзурі" часто-густо навіть не могли вийти із власної половини поля. На 51-й хвилині міланцям ще раз сильно пощастило, коли Матіч після розіграшу кутового влучив у стійку.

Однак "червоні дияволи" усе-таки зуміли вирвати перемогу. Молодий Грінвуд опинився першим на м'ячі після штрафного удару, технічно прибрав суперника та розстріляв бідолашного Хандановіча – 1:0.

Відзначимо, що у складі Манчестер Юнайтед 67 хвилин відіграв Поль Погба, якого сватають у мадридський Реал.

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