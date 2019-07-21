Сульшер: Буду требовать больше от Лингарда

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер недоволен уровнем игры полузащитника Джесси Лингард.

"В прошлом своими голами в больших матчах Джесси доказал, что может быть ценным игроком для нас. Но, конечно, я собираюсь требовать от него больше.

Манчестер Юнайтед обыграл Интер на Международном кубке чемпионов

Думаю, он сам понимает, что его прошлый сезон не отвечал необходимым стандартам. Я уже разговаривал с ним, и это останется между нами, но я ожидаю от него большего, и он знает, что я хочу", – поделился Сульшер в комментарии Daily Express.

Напомним, Манчестер Юнайтед обыграл Интер в рамках Международного кубка чемпионов благодаря голу Гринвуда.

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