Сульшер анонсував трансферні плани Манчестер Юнайтед на зиму

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер запевнив, що гучних переходів у січні не очікується.

"Наскільки великий трансферний бюджет клубу? Справа не в певній сумі. Ми купуємо тих, хто може допомогти нам в довгостроковій перспективі, а не протягом трьох-чотирьох місяців. Чи будуть такі гравці доступні взимку? Ймовірно, ні, оскільки не всі клуби готові продавати футболістів в січні.

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Можливо, Манчестер Юнайтед візьме одного-двох гравців в оренду, але справа не в грошах. Ми просто хочемо допомогти команді. Подивимося, які варіанти нам будуть доступні", – цитує Сульшера офіційний сайт клубу.

Після 12-ти турів чемпіонату Англії "червоні дияволи" перебувають на 10-й сходинці, маючи в активі 16 очок.

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