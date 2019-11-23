Моурінью назвав причину свого провалу в Манчестер Юнайтед

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью оцінив свою нову команду, а також розповів, чому його робота в Манчестер Юнайтед була невдалою.

"Я скучив за тренерською роботою дуже сильно. Коли ти довго без роботи, але маєш пропозиції, нелегко відмовитися. Я повинен був бути сильним, щоб сказати "ні". Аналізуючи, я розумів: це не для мене. Добре, але недостатньо.

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З Тоттенхемом я відчував, що це дійсно підходящий варіант. Пан Леві пояснив мені своє бачення клубу, новий стадіон, рівень гравців – все зіграло свою роль. Немає навіть сенсу говорити про активи, бюджет і тому подібні речі. Тому що у мене вже є ці активи, є гравці, які мені подобаються. Це схоже на відмінний проект.

Повинен визнати, мені не вистачало пристрасті в Манчестер Юнайтед. Коли ти не щасливий, люди це відчувають. Якщо ти щасливий, ти можеш зарядити інших людей ентузіазмом, зробити їх кращими. Так що повинен визнати, мені цього не вистачало", – поділився Моурінью в коментарі BT Sport.

Нагадаємо, перший матч Тоттенхема під керівництвом Жозе відбудеться вже сьогодні, 23 листопада. Протистоятиме "шпорам" Вест Хем Ярмоленка, початок гри о 14:30.

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