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Сульшер – про можливе повернення Ібрагімовіча в Манчестер Юнайтед: Златан має мій номер телефону

16:05 158 Читать на русском
Сульшер – про можливе повернення Ібрагімовіча в Манчестер Юнайтед: Златан має мій номер телефону
Златан Ібрагімовіч / Reuters

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокоментував можливе повернення Златана Ібрагімовіча на Олд Траффорд.

"Я не думаю, що це станеться. Він провів в клубі прекрасний час, і у нього була фантастична кар'єра, але я не очікую його повернення.

"Я лев, а не людина": Ібрагімовіч заявив, що готовий повернутися в Манчестер Юнайтед

Якби у жовтні йому виповнювалося б 28 років, а не 38, це велика різниця.
Златан відмінно провів час в Манчестер Юнайтед, він все ще почувається добре.

На жаль, в Манчестері він отримав травму хрестоподібних зв'язок коліна. Все можливо, він знає мій номер. Ми можемо говорити рідною мовою, якщо він серйозно, то я завжди готовий поспілкуватись із ним", – наводить слова Сульшера The Mirror.

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