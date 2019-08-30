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Сульшер – о возможном возвращении Ибрагимовича в Манчестер Юнайтед: У Златана есть мой номер телефона

16:07 103 Читати українською
Сульшер – о возможном возвращении Ибрагимовича в Манчестер Юнайтед: У Златана есть мой номер телефона
Златан Ибрагимович / Reuters

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокомментировал возможное возвращение Златана Ибрагимовича на Олд Траффорд.

"Я не думаю, что это произойдет. Он провел в клубе прекрасное время, и у него была фантастическая карьера, но я не ожидаю его возвращения.

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Если бы в октябре ему исполнилось бы 28 лет, а не 38, это большая разница.
Златан отлично провел время в Манчестер Юнайтед, он все еще чувствует себя хорошо.

К сожалению, в Манчестере он получил травму крестообразных связок колена. Все возможно, он знает мой номер. Мы можем говорить на родном языке, и если он серьезно, то я всегда готов пообщаться с ним", – приводит слова Сульшера The Mirror.

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