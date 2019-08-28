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"Я лев, а не людина": Ібрагімовіч заявив, що готовий повернутися в Манчестер Юнайтед

10:21 52 Читать на русском
"Я лев, а не людина": Ібрагімовіч заявив, що готовий повернутися в Манчестер Юнайтед
Златан Ібрагімовіч / фото із соцмереж

Нападник Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч переконаний, що йому до снаги знову успішно виступати в Європі. Форвард переїхав до США з Манчестер Юнайтед в 2018 році.

89’ Деніел Джеймс
 
Джордан Айю 32’
Патрік ван Анхольт 90+3’
32’ Джордан Айю
89’ Деніел Джеймс
90+3’ Патрік ван Анхольт

"Я лев, а не людина. Лев все ще гарчить. Я ще легко міг би грати у Прем'єр-лізі. Якщо потрібен Манчестер Юнайтед, то я тут. Але зараз я в Гелаксі, і це те, на чому я концентруюся.

Ібрагімовіч втретє поспіль оформив дубль за Гелаксі у феєричному матчі проти Лос-Анджелеса з Велою

Я робив свою роботу в Європі. Мені сподобалося. У мене є 33 трофеї, які я виграв, і, сподіваюся, зможу виграти щось тут, і тоді ми побачимо, де я закінчу кар'єру. Я стежу, як грає МЮ. Бачив останній матч з Крістал Пелас, і якби вони забили пенальті, це була б інша гра", – цитує Ібрагімовіча Mirror.

В останніх трьох матчах 37-річний швед забив шість голів – по дублю в кожній із зустрічей. Всього в чемпіонаті MLS Златан забив 22 голи в 22 матчах. Це дозволяє йому посідати другий рядок у списку найкращих бомбардирів.

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Теги
Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Манчестер Юнайтед - Крістал Пелас
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