"Я лев, а не людина": Ібрагімовіч заявив, що готовий повернутися в Манчестер Юнайтед

Нападник Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч переконаний, що йому до снаги знову успішно виступати в Європі. Форвард переїхав до США з Манчестер Юнайтед в 2018 році.

"Я лев, а не людина. Лев все ще гарчить. Я ще легко міг би грати у Прем'єр-лізі. Якщо потрібен Манчестер Юнайтед, то я тут. Але зараз я в Гелаксі, і це те, на чому я концентруюся.

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Я робив свою роботу в Європі. Мені сподобалося. У мене є 33 трофеї, які я виграв, і, сподіваюся, зможу виграти щось тут, і тоді ми побачимо, де я закінчу кар'єру. Я стежу, як грає МЮ. Бачив останній матч з Крістал Пелас, і якби вони забили пенальті, це була б інша гра", – цитує Ібрагімовіча Mirror.

В останніх трьох матчах 37-річний швед забив шість голів – по дублю в кожній із зустрічей. Всього в чемпіонаті MLS Златан забив 22 голи в 22 матчах. Це дозволяє йому посідати другий рядок у списку найкращих бомбардирів.

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