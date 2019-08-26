Грізманн копіює Мессі й Леброна, кучерява дуель за лідерство АПЛ, "безрука" Баварія – 9 найзахопливіших моментів вікенду

"Футбол 24" виділяє все найцікавіше з європейських топ-ліг за останні дні, протягом яких стартував сезон у Серії А, Ліверпуль одноосібно очолив АПЛ, а гравці збірної України допомогли своїм командам перемогти.

1. Грізманн успішно скопіював Мессі та Леброна – на Камп Ноу ще один супергерой. Антуан з лінії штрафного майданчика акуратно відправив м'яч під дальню стійку воріт Бетіса. "Я бачив, як Лео робить таке на тренуванні. Вирішив скопіювати", – пояснює француз. Цей гол став другим у матчі для Грізу, позбавив Барселону проблем і подарував гарний настрій травмованим Мессі та Суаресу. Лідери команди з дітьми сиділи на трибунах і раділи – Барса може перемагати без них (5:2). Ну а на ефектне святкування з конфеті "маленького принца" надихнув ЛеБрон.

2. Кучерява дуель за вершину АПЛ. Ліверпуль обіграв Арсенал (3:1) і одноосібно очолив турнірну таблицю англійської першості. Гра не була рівною – мерсисайдці виглядали значно краще. Найбільш показовим було протистояння Мохамеда Салаха та Давіда Луїса, в якому єгиптянин знищив суперника. Тренер створив для Мо максимально комфортні умови, а той їх трансформував у дубль. Луїса навпаки кинули напризволяще, а він нічого не зумів вдіяти. "Мікрофон" Клоппа якісніше передав його думки, ніж "мікрофон" Емері.

Ліверпуль – Арсенал: топ-клас Салаха, провал Давіда Луїса та заслужене лідерство команди Клоппа з рекордною серією

3. А Ювентус точно "все купив"? Ганебним вчинком відзначився Дріс Мертенс – він нахабно "намалював" пенальті в матчі проти Фіорентини (3:4 на користь Неаполя). Однак лінчувати потрібно не його, а всю бригаду арбітрів. Головний суддя, стоячи в кількох метрах від епізоду, вгледів порушення, а асистент VAR підтвердив правильність рішення, не порадивши головному подивитися повтор. Рефері явно симпатизували Наполі, інакше не можна пояснити ще один дивний епізод. Хюсай руками та коліном на лінії власного штрафного прямо перед суддею завалив на газон Рібері, але підсумок аналогічний – жодного порушення.

Round 1: same game, different outcome. Clear foul on Ribery, no PK. pic.twitter.com/yYOlgD8WHW — Juve Therapy (@JuveTherapy) August 25, 2019

4. Досягнення найкращих "містян" і Зінченко в гольових атаках. Поєдинок проти Борнмута (перемога 1:3) став знаковим для лідерів Манчестер Сіті: Давід Сілва провів 400-й матч за клуб, Серхіо Агуеро забив 400-й гол у кар'єрі, а Кевін де Брюйне найшвидше в історії АПЛ оформив 50 асистів. Олександр Зінченко також мав хороший вечір – він не лише взяв безпосередню участь у двох гольових атаках Сіті, так ще й віддав 5 передач під удар партнерам. В українця все прекрасно під керівництвом Гвардіоли.

Борнмут – Ман Сіті: Зінченко перевершує сам себе – українець відбивається від 65-мільйонного конкурента у день рекордів

5. Піррова перемога ПСЖ, Тухель втратив ще трьох зірок. Парижани рознесли у другому таймі Тулузу (4:0), Шупо-Мотінг забив класний гол, але за 3 пункти довелося дуже дорого заплатити. Вже на старті зустрічі травмувався Кавані, перед перервою проблеми зі здоров'ям виникли у Діалло, а в другій половині зустрічі пошкодження зазнав Мбаппе. Всі 3 заміни Тухеля були вимушеними, лазарет ПСЖ вже переповнений Дракслером, Керером та Еррерою, а Неймар не гратиме, поки не визначиться з майбутнім.

Cavani

Mbappe



Can PSG really afford to sell Neymar this month? ? pic.twitter.com/cmpOCXHDYA — Goal (@goal) August 26, 2019

6. У Баварії лише один бомбардир, але який! 20-та хвилина – зразкове виконання пенальті, 50-та хвилина – фантастичний удар зі штрафного у "дев'ятку", 75-та хвилина – майстерне завершення контратаки. Роберт Лєвандовскі хет-триком приніс Баварії перемогу над Шальке (0:3) та забив 7 з 8 голів команди в цьому сезоні (+Кубок). "Він неймовірний, просто світовий клас. Як він працює на тренуваннях, фантастика", – захоплюється поляком Коутінью. Але фішка матчу була не в цьому: суддя не поставив пенальті у ворота Нойєра за гру рукою від баварців, після чого Шальке запостив у Twitter грандіозний кадр.

7. Реал постраждав від Гвардіоли, а Лунін залишився у стороні. Йшла 88-ма хвилина... Гравець Вальядоліда вибіг на побачення з Куртуа та акуратно пробив йому поміж ніг, вирвавши нічию на Саньяго Бернабеу (1:1). Це був Гвардіола. Щоправда, не лисий, не геній і не Пеп. Шістьма хвилинами раніше Бензема красиво забив, здавалося, переможний гол Мадрида – такий удар напевно не потягнув би й Лунін, який за умовами оренди міг вийти на поле, але просидів у запасі. Реал показав, як виглядає битва зі своїм "таємним фармом" у здоровій країні. Шахтарю з Маріуполем ще вчитися і вчитися.

This image of Valladolid’s late equaliser against Real Madrid pic.twitter.com/Zw9Y2iw4P0 — B/R Football (@brfootball) August 24, 2019

8. 11-метрова катастрофа Манчестер Юнайтед. "Дияволи" в третьому турі поспіль отримують право на пенальті, але два з них змарнували. Рашфорд перехопив естафету в Погба та струснув стійку воріт Крістал Пелас. Промахи з точки коштували команді очок – Юнайтед вдома програли "орлам" (1:2). Закрадається думка, що це не випадковість, а проблеми з психологією. Приціл у "червоних" збився не лише з пенальті, адже з 22-х ударів проти КП лише 3 полетіли у площину.

9. Вогненний старт у Серії А для Маліновського та Фонсеки. Хавбек збірної України дебютував у складі Аталанти, вийшовши на заміну проти СПАЛа. Після появи Руслана бергамаски здійснили камбек і вирвали перемогу, а Маліновський взяв участь у другій гольовій атаці. Дебют Паулу Фонсеки на чолі Роми був не настільки приємним – його підопічні тричі виходили вперед, але щоразу дозволяли Дженоа відігратися. Однак Мілан ще більше порадував критиків – жодного удару в площину воріт Удінезе та заслужена поразка. Сініша Міхайловіч продовжує боротьбу з раком на чолі Болоньї, в першому турі настрій йому зіпсував Велозу – екс-хавбек Динамо розкішно забив зі штрафного.

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