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Сульшер – про матч з Саутгемптоном: Через такі поєдинки ми сивіємо

2 березня 23:00 286 Читать на русском
Сульшер – про матч з Саутгемптоном: Через такі поєдинки ми сивіємо
Уле Гуннар Сульшер / Фото Daily Express

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поділився емоціями після поєдинку 29-го туру АПЛ проти Саутгемптона (3:2).

53’ Андреас Перейра
59’ Ромелу Лукаку
88’ Ромелу Лукаку
 
Ян Валері 26’
Джеймс Ворд-Праус 75’

"Іноді трапляються матчі, в яких є все. Сьогоднішня гра – одна з таких. Саутгемптон приїхав за перемогою. У перші хвилини ми повинні були бути попереду з рахунком 1:0 або 2:0, але суперник зіграв від оборони, а потім забив два неймовірних голи. У другому таймі мої футболісти чудово себе проявили.

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Що стосується Лукаку, він справжній бомбардир і продовжує старанно працювати кожен день. В ході матчу ми перейшли на схему з двома нападниками, і це допомогло йому. Дуже непроста перемога. Саме через такі матчі ми сивіємо", – цитує Сульшера BBC.

Ця перемога підняла Манчестер Юнайтед на 4-ту сходинку турнірної таблиці АПЛ.

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Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
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