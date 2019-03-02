Сульшер – про матч з Саутгемптоном: Через такі поєдинки ми сивіємо

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поділився емоціями після поєдинку 29-го туру АПЛ проти Саутгемптона (3:2).

"Іноді трапляються матчі, в яких є все. Сьогоднішня гра – одна з таких. Саутгемптон приїхав за перемогою. У перші хвилини ми повинні були бути попереду з рахунком 1:0 або 2:0, але суперник зіграв від оборони, а потім забив два неймовірних голи. У другому таймі мої футболісти чудово себе проявили.

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Що стосується Лукаку, він справжній бомбардир і продовжує старанно працювати кожен день. В ході матчу ми перейшли на схему з двома нападниками, і це допомогло йому. Дуже непроста перемога. Саме через такі матчі ми сивіємо", – цитує Сульшера BBC.

Ця перемога підняла Манчестер Юнайтед на 4-ту сходинку турнірної таблиці АПЛ.

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