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Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 3:2 – відео голів та огляд матчу

22:32 75 Читать на русском
Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 3:2 – відео голів та огляд матчу
Відео голів та огляд матчу Манчестер Юнайтед – Саутгемптон / Фото ФК МЮ

 Манчестер Юнайтед здобув вольову перемогу над Саутгемптоном у поєдинку 29-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Манчестер Юнайтед – Саутгемптон.

53’ Андреас Перейра
59’ Ромелу Лукаку
88’ Ромелу Лукаку
 
Ян Валері 26’
Джеймс Ворд-Праус 75’

Вже на 26-й хвилині захисник Ян Валері шокував Олд Траффорд голом у ворота господарів. Гравці МЮ змогли оговтатись лише після перерви і за 6 хвилин зуміли забити 2 м'ячі.

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Здавалось, результат гри вирішено завдяки такому камбеку, але гості мали іншу думку та вирівняли рахунок на 75-й хвилині. Героєм поєдинку став бельгійський форвард Ромелу Лукаку, який голом наприкінці зустрічі приніс МЮ чергові 3 очки.

Перемога підняла Манчестер Юнайтед на 4-ту сходинку турнірної таблиці АПЛ.

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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Саутгемптон Відеоновини Саутгемптон Саутгемптон
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