Сульшер – о матче с Саутгемптоном: Из-за таких поединков мы седеем

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поделился эмоциями после поединка 29-го тура АПЛ против Саутгемптона (3:2).

"Иногда случаются матчи, в которых есть все. Сегодняшняя игра – одна из таких. Саутгемптон приехал за победой. В первые минуты мы должны были быть впереди со счетом 1:0 или 2:0, но соперник сыграл от обороны, а затем забил два невероятных гола. Во втором тайме мои футболисты прекрасно себя проявили.

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 3:2 – видео голов и обзор матча

Что касается Лукаку, он настоящий бомбардир и продолжает усердно работать каждый день. В ходе матча мы перешли на схему с двумя нападающими, и это помогло ему. Очень непростая победа. Именно из-за таких поединков мы седеем", – цитирует Сульшера BBC.

Эта победа подняла Манчестер Юнайтед на 4-ю строчку турнирной таблицы АПЛ.

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