Зінченко допоміг Манчестер Сіті обіграти Борнмут у непростому матчі АПЛ

Борнмут поступився Манчестер Сіті з мінімальним рахунком у 29-му турі чемпіонату Англії. Рахунок і огляд матчу АПЛ 2018/19 – в цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Борнмут – Манчестер Сіті на "Футбол 24", стартував о 17:00 за київським часом. Господарі набрали тільки 1 бал за 4 останні тури, тоді як команда Гвардіоли виграла усі ці матчі та ще й завоювала перший трофей у сезоні (Кубок англійської ліги). Олександр Зінченко, який грав у кожному з останніх 5-и поєдинків (4 в основі), втретє поспіль вийшов у стартовому складі.

Борнмут – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу

Зінченко виконав першу спробу удару по воротах – зустрів іронічний гул трибун. Згодом запустив Стерлінга гострим пасом у прорив, але Рахім загубив перспективну атаку. Агуеро вже був готовий замикати націлену подачу Олександра, але Ейк зняв з голови в останній момент. Перший шанс в матчі створили Бернардо Сілва та Де Брюйне на 19-й. Проста комбінація з пасом за спину на правому фланзі завершилась ударом Давіда Сілви в дотик – мінімально повз ворота. Аж 83% контролю м'яча Сіті в перші 30 хвилин і жодного прицільного удару! У Зінченка за цей час 40 пасів зі 100-відсотковою точністю – більшість біля чужого штрафного.

Ефектний удар боковими ножицями Отаменді з межі штрафного був несподіваним ходом для Борнмута, але снаряд пройшов над воротами. Стерлінг спробував обвести воротаря, і знову неточно. Простий автобусний футбол господарів не дав жодних шансів команді Гвардіоли до перерви – якщо ти не влучаєш у ворота суперника, розраховувати на гол не варто. Лише швидкі перепасовки на флангах приносили якусь гостроту, та один з їхніх головних творців Де Брюйне на рівному місці травмувався і пішов з поля ще наприкінці першого тайму. На останніх секундах Боруц відпустив від себе м'яч після кутового, але манчестерці не зуміли добити.

По перерві Зінченко розкрутив гольову атаку проходом лівим флангом, віддав у штрафний на Сілву, Давід обігрався з Бернарду, а Марез завершив комбінація з краю на край ударом у ближній кут – Боруц відверто не виручив. Згодом Стерлінг спочатку навантажив воротаря, а потім не найкращим чином завершив контру – і це за одну хвилину! Зінченко непогано вирізав на дальню стійку, захисники в останню мить дозволили стадіону зітхнути з полегшенням. Агуеро красиво пробивав з носка, але польський голкіпер виручив. Як і в моменті з жахливим пасом захисника Борнмута назад – Боруц своєчасно вибіг з воріт і нейтралізував вихід Стерлінга.

Агуеро якимсь неймовірним ударом з напівфлангу викрутив м'яч у поперечину. Ех, міг би бути гол-красень – 14-й для Серхіо у 14-му матчі. Боруц ще й витягнув класний постріл Мареза головою. Манчестер Сіті вдруге поспіль перемагає з мінімальним рахунком і виходить на 1-е місце, набираючи 71 бал, що на 2 більше, ніж у Ліверпуля, який чекає дербі з Евертоном 3-го березня. Борнмут залишається 12-м з 34-ма очками.