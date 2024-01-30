Навколо мадридського Реала розгорівся новий скандал, до якого причетні арбітри.

Під час матчу Лас-Пальмас – Реал у 22-му турі Ла Ліги Родріго в першому таймі отримав попередження на 5-й хвилині через те, що ударив по голові голкіпера господарів поля. DAZN заявив, що в перерві арбітр Сото Грандо сказав Начо, що нападник Реала мав отримати червону.

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Королівська федерація футболу Іспанії (RFEF) виступила з заявою на офіційному сайті, і категорично заперечила слова, приписані арбітру.

"Сесар Сото Градо у відповідь на оцінку гравця Реала сказав: "Якби було навпаки, ви б сказали, що це була явна червона картка". Ми запрошуємо гравців обох клубів, присутніх у розмові, підтвердити, з усією чесністю, правильність версії.

CTA висловлює жаль з приводу нового маневру з єдиною метою – націлитися на суддівський корпус і ще раз закликає до роздумів усі активні сторони у футболі", – написано в заяві на офіційному сайті.

Нагадаємо, що Реал переміг Лас-Пальмас з рахунком 2:1. Мадридці наразі перебувають на другій сходинці з 54 балами.

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