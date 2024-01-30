Во время матча Лас-Пальмас – Реал в 22-м туре Ла Лиги Родриго в первом тайме получил предупреждение на 5-й минуте из-за того, что ударил по голове голкипера хозяев поля. DANZ заявил, что в перерыве арбитр Сото Грандо сказал Начо, что нападающий Реала должен был получить красную.

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Королевская федерация футбола Испании (RFEF) выступила с заявлением на официальном сайте, и категорически опровергла слова, приписанные арбитру.

"Сесар Сото Градо в ответ на оценку игрока Реала сказал: "Если бы было наоборот, вы бы сказали, что это была явная красная карточка". Мы приглашаем игроков обоих клубов, присутствующих в разговоре, подтвердить, со всей честностью, правильность версии.

CTA выражает сожаление по поводу нового маневра с единственной целью – нацелиться на судейский корпус и еще раз призывает к размышлениям все активные стороны в футболе", – написано в заявлении на официальном сайте.

Напомним, что Реал победил Лас-Пальмас со счётом 2:1. Мадридцы сейчас находятся на второй строчке с 54 баллами.

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