Основний воротар Реала Тібо Куртуа може повернутися на поле значно швидше, ніж очікували. Відновлення бельгійця проходить з випередженням прогнозів.

Бельгійський голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа продовжує реабілітацію після травми. 31-річний воротар перед стартом сезону зазнав розриву хрестоподібної зв'язки коліна і досі заліковує ушкодження.

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За інформацією журналіста Мігеля Анхеля Діаса, якщо все піде за планом, Куртуа зможе зіграти вже у матчах чвертьфіналу Ліги чемпіонів – при умові, якщо Реал проб'ється до цього раунду змагань (в 1/8 фіналу мадридці зустрінуться з РБ Лейпциг).

Окрім того, Тібо матиме практику і в чемпіонаті Іспанії – на той момент у "вершкових" залишиться ще 8 турів Ла Ліги.

Нагадаємо, нині за місце у воротах Реала конкурують українець Андрій Лунін та іспанець Кепа Аррісабалага. За інформацією ЗМІ, наш земляк своєю грою і ставленням до роботи нарешті зумів переконати Карло Анчелотті щодо № 1 у мадридській команді.

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