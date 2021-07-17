Асоціація італійських арбітрів (АІА) ухвалила рішення відсторонити від роботи Фабріціо Паскуа та Федеріко Ла Пенну на 16 та 13 місяців відповідно.

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Зазначається, що обоє покарані за підробку податкової документації. Простіше кажучи, вони не змогли підтвердити законність частини своїх заробітків. Така тривала дискваліфікація фактично означає завершення кар'єри суддівства щонайменше на високому рівні.

Варто зауважити, що Паскуа судив скандальний матч Мілана з Наполі в минулому сезоні. Тоді Фабріціо навіть після відеоповтору відмовився ставити очевидний пенальті на користь господарів Сан-Сіро та показав червону картку Анте Ребічу за суперечки. Додамо, що той поєдинок Мілан програв і дозволив Інтеру відірватися на 5 очок.

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