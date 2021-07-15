Починаючи з сезону-2022/23 клуби італійської Серії A більше не зможуть грати в футболках, в яких переважатиме зелений колір, повідомляє Football Italia.

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Зазначається, що таке правило було прийняте з урахуванням побажань телевізійних компаній, яких турбувало те, що футболісти в зеленій формі будуть зливатися з кольором поля під час трансляції. Зміни в правилах також стосуються гетрів та шортів – якщо використовується понад три кольори, один з них повинен явно переважати на майці, шортах і гетрах.

Серія A оголосила про це заздалегідь, щоб клуби могли підготувати нові комплекти форм з урахуванням нових правил. Додамо, що у минулій кампанії зелену форму (основну чи резервну) мали щонайменше Сассуоло, Аталанта і Лаціо.

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