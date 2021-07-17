Несколько итальянских арбитров получили суровое наказание, которое может завершить их карьеры.

Ассоциация итальянских арбитров (АИА) приняла решение отстранить от работы Фабрицио Паскуа и Федерико Ла Пенну на 16 и 13 месяцев соответственно.

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Отмечается, что оба наказаны за подделку налоговой документации. Проще говоря, они не смогли подтвердить законность части своих заработков. Такая длительная дисквалификация фактически означает завершение карьеры судейства минимум на высоком уровне.

Стоит заметить, что Паскуа судил скандальный матч Милана с Наполи в прошлом сезоне. Тогда Фабрицио даже после видеоповтора отказался ставить очевидный пенальти в пользу хозяев Сан-Сиро и показал красную карточку Ребичу за споры. Добавим, что тот поединок Милан проиграл и позволил Интеру оторваться на 5 очков.

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