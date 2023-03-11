Зустріч команд почалася з помилки підопічних Ротаня біля своїх воріт. Вітенчук вже на другій хвилині матчу відкрив рахунок. Олександрія намагалась швидко відігратись, але оборона Миная діяла надійно. Гості мали хороший шанс забити на 23 хвилині, але м'яч влучив у стійку.

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У другому таймі Олександрія продовжила штурмувати ворота господарів, але забити ніяк не вдавалося. Під кінець матчу все ж підопічні Ротаня вирвали нічию в зустрічі. Третьяков зрівняв рахунок на 84 хвилині, але судді не помітили офсайд у гостей. Минай на своєму офіційному сайті заявив, що суддівська помилка вплинула на результат гри. Нагадаємо, що VAR на цьому матчі не було.

Минай наразі посідає 14 сходинку, набравши 15 очок. Олександрія з 27 балами перебуває на п'ятому місці.

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