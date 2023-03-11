У матчі 17-го туру УПЛ закарпатці на своєму полі розійшлись миром з "містянами". Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Обидві команди по-різному розпочали другу частину сезону. Якщо Минай два свої матчі програв (Шахтарю та Львову), то Олександрія проявляла волю у кожному з поєдинків, рятуючи нічиї (з Металістом 1925 та СК Дніпро-1). Інтриги зустрічі додавало і протистояння тренерів – Володимир Шаран грав проти колишньої команди, в якій заробив собі ім'я, в той час як Руслан Ротань прагнув здобути дебютну перемогу на клубному рівні.

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Господарі вийшли вперед вже на другій хвилині. Голкіпер Олександрії припустився дитячої помилки, віддавши неточний пас, Вітенчук випередив суперника, перехопив м'яч і забив перший гол в УПЛ. За трохи вже Бандура ледь не привіз у свої ворота – підстрахували захисники. Олександрія прагнула якнайшвидше відігратись, але закарпатці вміло оборонялись і навіть втікали у контратаки. Одна з них ледь не призвела до другого гола – Шевченко вчасно вийшов уперед і забрав м'яч у ногах суперника.

Перший удар від Олександрії у площину воріт стався лише на 23-й хвилині – Калітвінцев здалеку цілив під праву стійку, Бандура накрив. В середині тайму гостям здалось, що суперник зіграв рукою у власному штрафному, але арбітр залишив епізод без уваги.

За 10 хвилин до завершення першого тайму черговий штрафний від Рибалки ледь не завершився взяттям воріт – рикошет після подачі, добивання від Кулакова, але пильно зіграв Бандура. За трохи все той же Кулаков правим флангом промчав до штрафного (після філігранного пасу Рибалки), але голкіпер вийшов далеко з воріт і встиг завадити передачі.

Минай відповів достойно! Гончар протягнув м'яч по центру, віддав праворуч на Твердохліба, а той навісив у воротарський і Вишневський головою замикав у сітку – Шевченко у карколомному стрибку парирував. Добивання від Воробчака було вище воріт. За мить Гончар обігрався з Твердохлібом і останній влучив у стійку.

Ротань відповів замінами, несподівано прибравши з гри найактивніших у першому таймі – Рибалку та Калітвінцева, і зробивши ставку на Ковальця та Кожушка. Олександрія продовжила навалу на ворота Миная, але пробити захист "лисів" ніяк не вдавалось. На 60-й хвилині Воробчак ледь не покарав "містян", втікнувши у стрімку контратаку. Лише божевільна швидкість дозволила Бабогло наздогнати суперника і вибити м'яч.

Зрештою, за сім хвилин до завершення основного часу Олександрія таки відігралась. Третяков випередив захисника на дальній штанзі і в дотик замкнув навіс від Кожушка з правого флангу. Заміна Ротаня спрацювала на "ура". Попри підозру на офсайд арбітр гол зарахував (VAR у цьому матчі не було).

На передостанній хвилині Кобзар намагався проштовхнути сферу у сітку з гострого кута, але подвоїти перевагу олександрійців не вдалось.

Нічия принесла Олександрії 27 очок і залишила на п'ятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, Минай набрав 15 пунктів і піднявся на чотирнадцятий щабель.

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