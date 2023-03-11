Встреча команд началась с ошибки подопечных Ротаня у своих ворот. Витенчук уже на второй минуте матча открыл счет. Александрия пыталась быстро отыграться, но оборона Миная действовала надежно. Гости имели хороший шанс забить на 23 минуте, но мяч попал в штангу.

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Во втором тайме Александрия продолжила штурмовать ворота хозяев, но забить никак не удавалось. К концу матча все же подопечные Ротаня вырвали ничью во встрече. Третьяков сравнял счет на 84 минуте, но судьи не заметили офсайд у гостей. Минай на своем официальном сайте заявил, что судейская ошибка повлияла на исход игры. Напомним, что VAR на этом матче не было.

На данный момент Минай занимает 14 строчку, набрав 15 очков. Александрия с 27 баллами находится на пятом месте.

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