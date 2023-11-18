Полузащитник Шахтера и сборной Украины Георгий Судаков решил сменить агента. Теперь интересы 21-летнего футболиста будет представлять компания ProStar, которой руководит Вадим Шаблий.

"Попасть в сборную Украины будет сложно": журналист рассказал о шантаже от известного агента

К слову, ранее хавбек "горняков" находился под покровительством агентской компании ALIK Football Management Алексея Люндовского и Игоря Клименко (среди самых известных клиентов – Михаил Мудрик и Артем Довбик).

Интересно, что переход под крыло Шаблия состоялся после обвинений последнего в агентских играх со сборной Украины U-19 – якобы в состав "сине-желтых" могут попасть только клиенты ProStar.

"Загублений": ватні мізки, заздрість чи агентські мутки – справа Роспутька складніша, ніж видається на перший погляд