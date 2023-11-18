Судаков сменил агента на фоне скандала с "трудностями" попадания в сборную Украины
Хавбеком "горняков" Георгием Судаковым будет заниматься новая агентская компания.
Полузащитник Шахтера и сборной Украины Георгий Судаков решил сменить агента. Теперь интересы 21-летнего футболиста будет представлять компания ProStar, которой руководит Вадим Шаблий.
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К слову, ранее хавбек "горняков" находился под покровительством агентской компании ALIK Football Management Алексея Люндовского и Игоря Клименко (среди самых известных клиентов – Михаил Мудрик и Артем Довбик).
Интересно, что переход под крыло Шаблия состоялся после обвинений последнего в агентских играх со сборной Украины U-19 – якобы в состав "сине-желтых" могут попасть только клиенты ProStar.
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