Полузащитник Шахтера Георгий Судаков рассказал, где хотел бы играть после ухода из донецкого клуба.

"Я не могу сказать, что я лучше Зинченко или Мудрика, но мне приятно это слышать (экс-тренер Шахтера U-21 Фернандо Валенте пророчит Георгию более яркую карьеру, чем у украинцев из Арсенала и Челси, – L'Équipe).

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Я слежу за четырьмя лучшими европейскими лигами. Премьер-лига, Серия А, Ла Лига и Бундеслига – это мечта, и я буду счастлив, когда смогу там сыграть.

А пока что мы собираемся попытаться выбить Марсель. Мы настоящая команда, которая любит агрессивный и атакующий футбол, и у нас очень хороший состав. У нас действительно есть много возможностей", – цитирует Судакова L'Équipe.

Напомним, уже сегодня, 15 февраля, Шахтер проведет свой первый официальный матч в 2024 году – в борьбе за выход в 1/8 финала Лиги Европы "горняки" в Гамбурге сыграют с Марселем. Начало встречи в 19:45.

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