"Футбол 24" аналізує непросту ситуацію у французькому Марселі, який є суперником Шахтаря у боротьбі за вихід в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Вже сьогодні, 15-го лютого, донецький Шахтар відкриє офіційний сезон українського футболу у 2024-му році. У Гамбурзі команда Маріно Пушіча в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи зіграє проти французького Марселя. Згідно із котируванням букмекерів, явний фаворит у цій сутичці відсутній.

Що відбувається у стані кризового французького клубу і чи може стати протистояння із Шахтарем вирішальним для італійської легенди Дженнаро Гаттузо дивіться у новому випуску YouTube-каналу "Футбол 24".

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