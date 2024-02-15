Матч Шахтар – Марсель відбудеться сьогодні, 15 лютого, на стадіоні "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом. Дивитися гру онлайн можна на MEGOGO.

Шахтар – Марсель: прогноз на матч плей-офф Ліги Європи

Шахтар став головним порушником спокою в українському медіапросторі під час трансферного вікна. Таку активність і щедрість дозволила собі лічена кількість клубів – "гірники" увійшли до топ-10 у Європі за витратами взимку. Донеччани витягнули з кишені 24,7 млн €, майже повторивши свій рекорд із сезону 2018/19 (25,6 млн €).

На зборах український чемпіон почав одразу ж награвати новачків. Марлон Гомес поки недоступний (травмувався у відборі на Олімпіаду-2024), Педрінью повернеться влітку, а от Кевін отримав роль основного вінгера. Ба більше – його роль на полі вже починає нагадувати спроби грати через Мудрика. Складна пасова та позиційна робота велася на правому фланзі та в центрі, в той час як на лівому створюється простір для ривків.

Кевін намагається зміщуватись у центр та бити, а також не цурається чорнової роботи. Партнери поки що не дуже активно залучають новачка до гри, однак у його активі вже є асист. Непогано виглядав і його конкурент Невертон.

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Доволі непогано проявили себе фулбек Педріньйо та форвард Егіналду (відзначився дублем з Аркадагом) – вони складуть конкуренцію Азарову й Сікану в другій половині сезону. Був і український новачок – 18-річного Цуканова підтягнули до першої команди, а центрхав віддячив трьома голами. Натомість, Швед особливо проявити себе не зумів, хоча й забив 1 гол.

Основні зміни у тактичному малюнку Шахтаря зосереджені в центральному трикутнику та на правому фланзі. По-перше, Судакова підняли ближче до атаки, що виглядає неоднозначно – з Антверпеном у ЛЧ такий хід різко позначився на ефективності Георгія, якого бракувало в розіграшах. Степаненко травмований, тож пару позаду склали Бондаренко й Криськів – хтось із них завжди допомагає у пресингу.

Також варто відзначити величезну кількість хаотичних переміщень Зубкова й Коноплі. Вони стали всюдисущими. Особливо зміни помітні по Юхиму – він активно заходить в опорну зону, регулярно з'являється у штрафному (зокрема, замикаючи на дальній стійці) і підтримує атаку з високої позиції. Все це дуже допомагає просувати м'яч під тиском на перших двох третинах, однак до гри у завершальній фазі поки що виникають питання.

Найбільш тривожним сигналом перед протистоянням з Марселем є величезна кількість простору, що виникає за спинами "гірників". Навіть Лехія впевнено контратакувала підопічних Маріно Пушіча, а це навіть не команда з Екстракляси. Також доволі сиро виглядає хаотична структура – іноді складається враження, що зміщення роблять просто заради зміщень. Не завжди простежується їхня основна ціль.

Варто не забувати, що Шахтар проводитиме перший офіційний матч у 2024 році, в той час як суперник перебуває у тонусі. Крім того, лякає різниця в класі – у складі Марселя виступають Обамеянг, Корреа, Аріт, Кондогбія, Клос, Вітінья... І це лише футболісти, які перебувають на слуху.

Гол центрбека Балерді після проходу крізь чужу половину поля

Виходити на таку команду з оновленою ігровою моделлю та без основного опорника, з великою кількістю простору (прямо як спеціально під Обамеянга) трішки страшно. Втім, французьким фанам нині теж не солодко – навіть Дженнаро Гаттузо визнає, що їхня команда потрапила у кризу. Безвиграшна серія Олімпіка досягла п'яти матчів, а перемогти у 2024 році вдалося тільки представника з 5-го дивізіону, в Кубку.

Нині Марсель перебуває на восьмій позиції у Лізі 1. Втім, кризовість колективу дещо перебільшена – за очікуваними голами підопічні Ріно тримаються в топ-3, а за очікуваними очками вони взагалі другі після ПСЖ. Не так все погано і з обороною, адже тільки Ніцца допустила менше xG на свої ворота. І особливого перебору (тобто фарту чи голкіперських подвигів) у цьому немає.

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Навіть якщо взяти період з 20 грудня, коли почався спад результатів, то ситуація не зміниться. Марсель йде третім за очікуваними забитими голами й очками, а також залишається другим за очікуваними пропущеними. Тож головною бідою Олімпіка є реалізація – недореалізовано 3,25 xG під час кризи і 7,19 загалом по чемпіонату (лише у 5 команд більший недобір).

За точністю ударів Марсель йде передостаннім у Франції, що є великим плюсом для Шахтаря. Також варто відзначити жахливий пресинг (найменша середня кількість повернень на чужій половині у Лізі 1) та оборону на стандартах – нікому не забивають з них так часто. Зрештою, підопічним Ріно Гаттузо властива страшенна нестабільність по ходу матчу.

Щоправда, недооцінювати цю нестабільність не можна. Показовими стали перестрілки з Аяксом у Лізі Європи – 3:3 і 4:3. Французи здатні вимкнутись, пропустити купу голів, відіграти їх і вийти вперед, щоб знову пропустити. Словом, Марсель може бути дуже небезпечним у скрутному становищі, тож "гірники" повинні бути сконцентрованими до кінця. Навіть якщо вдасться розгромити Олімпік за тайм.

Детальніше про Марсель дивість у коментарі журналістки "Футбол 24" Ольги Любушкіної для ТаТоТаке

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Марсель

Шахтар: Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров – Бондаренко, Судаков, Криськів – Зубков, Сікан, Кевін

Марсель: Лопес – Клос, Жіго, Балерді, Мерлін – Унахі, Аріт, Онана – Ндіайє, Обамеянг, Корреа

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Марсель фаворитом матчу Ліги Європи. На перемогу підопічних Дженнаро Гаттузо дають 2.30, а на тріумф Шахтаря – 3.45. Нічия була оцінена коефіцієнтом 3.55.

Фахівці не дають однозначної відповіді щодо потенційної результативності. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 2.07, аналогічний тотал менше – 1.92. Гол П'єра-Емеріка Обамеянга помножить вашу ставку на 2.80, а Данила Сікана – на 3.50.