"Найважливіше, що після першого кола ми лідируємо у чемпіонаті з відривом у два очки. Вважаю, команда дуже сильно додала у плані характеру та атмосфери всередині. Та й у всіх ігрових компонентах, мені здається, також. Особисто я почав отримувати більше часу на полі і теж відчуваю, що багато в чому додав. Все завдяки Містерові.

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Основні вимоги до моєї позиції – забивати та віддавати гольові передачі, відкриватися між лініями, розкриватися, загострювати гру. Де Дзербі вимагає однаково з усіх. Не має значення, скільки тобі років, з кожного вимагає максимум. Пятов це, чи Судаков, для всіх однакові вимоги.

Що у своїй грі терміново хотів би покращити? Насамперед стати основним футболістом, закріпитися та довести тренеру, що я готовий. Додати в реалізації моментів: більше грати вперед, загострювати, забивати та віддавати результативні передачі. Доля чемпіонства зараз залежить лише від нас. Цього року ми повинні стати чемпіонами", – цитує Судакова офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, у поточному сезоні 19-річний півзахисник провів за Шахтар 14 матчів, в яких забив 4 голи і віддав 1 результативну передачу.

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