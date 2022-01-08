"Самое важное, что после первого круга мы лидируем в чемпионате с отрывом в два очка. Считаю, команда очень сильно прибавила в плане характера и атмосферы внутри. Да и во всех игровых компонентах, мне кажется, тоже. Лично я стал получать больше времени на поле и тоже чувствую, что во многом прибавил. Все благодаря Мистеру..

Шедевр Коваленко в ворота Динамо признан лучшим голом Шахтера за последние четыре года

Основные требования к моей позиции – забивать и отдавать голевые передачи, открываться между линиями, раскрываться, обострять игру. Де Дзерби требует одинаково со всех. Неважно, сколько тебе лет, с каждого требует максимум. Пятов это, или Судаков, для всех одинаковые требования.

Что в своей игре срочно хотел бы улучшить? В первую очередь, стать основным футболистом, закрепиться и доказать тренеру, что я готов. Добавить в реализации моментов: больше играть вперед, обострять, забивать и отдавать результативные передачи. Судьба чемпионства сейчас зависит только от нас. В этом году мы должны стать чемпионами", – цитирует Судакова официальный сайт Шахтера.

Напомним, в текущем сезоне 19-летний полузащитник провел за Шахтер 14 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Договірняки Зоніна: радів нічиїй з аутсайдером, мовчки спостерігав за поверненням боргу для Динамо Лобановського