"Шахтарю буде замало 15 мільйонів": в Італії розкрили фінансові апетити донеччан за Судакова
Шахтар розраховує добряче заробити на трансфері Георгія Судакова.
Керівництву "гірників" буде замало 15 млн євро, які раніше фігурували в пресі, інформує італійський журналіст Мірко Ді Натале.
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Шахтар розраховує заробити за Судакова понад 30 млн. Головним претендентом на 21-річного півзахисника вважається Ювентус. Якщо ж в боротьбу втрутяться клуби АПЛ, то ціна злетить до 50+ млн євро.
Додамо, що в нинішньому сезоні Судаков зіграв 16 матчів, оформивши 3 голи та один асист. Контракт з Шахтарем розрахований до літа 2028 року.
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