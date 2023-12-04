Керівництву "гірників" буде замало 15 млн євро, які раніше фігурували в пресі, інформує італійський журналіст Мірко Ді Натале.

Судаков спровокував божевілля серед європейських грандів – Ман Сіті, Барса і ще 8 клубів полюють на українця

Шахтар розраховує заробити за Судакова понад 30 млн. Головним претендентом на 21-річного півзахисника вважається Ювентус. Якщо ж в боротьбу втрутяться клуби АПЛ, то ціна злетить до 50+ млн євро.

Додамо, що в нинішньому сезоні Судаков зіграв 16 матчів, оформивши 3 голи та один асист. Контракт з Шахтарем розрахований до літа 2028 року.

Судаков за 50 мільйонів євро і ще два вибухові трансфери в Європу – УПЛ готова дивувати, а процес пішов