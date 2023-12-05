"Його буде складно привезти сюди": екс-тренер збірної України знайшов ще один топ-клуб для Судакова
Колишній тренер збірної України Мауро Тассотті хоче бачити Георгія Судакова у Мілані.
"Я кажу про Судакова, який у мене був у збірній України. Про нього говорять, для мене він дуже цікавий, навіть якщо його може бути складно привезти сюди з України", – цитує Тассотті TuttoMercatoWeb.
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Нагадаємо, Мауро Тассотті встиг попрацювати з Судаковим у національній збірній України, коли був помічником головного тренера команди Андрія Шевченка в період з 2016 по 2021 роки.
Цього сезону Судаков провів 16 матчів в усіх турнірах, забивши у них три голи та віддавши одну результативну передачу. Контракт півзахисника з Шахтарем чинний до 30 червня 2028 року.
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