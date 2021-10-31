"Усе приходить із досвідом, я прогресую від гри до гри. Намагаюся виходити, так само як і на тренуваннях, робити різницю на полі, віддавати гольові передачі, забивати м'ячі. У матчі з Десною вдалося відзначитись результативною передачею та голом, тож емоції залишилися виключно позитивні.

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Які вказівки давав тренер, коли Десна відігралась? Продовжувати грати так, як і домовлялися до матчу. Відчували, що домінуємо й матч проходить під нашим контролем. Так, пропустили непотрібний гол, але пощастило, що швидко вийшли вперед. Не хочу сказати, що грали за результатом, адже ми діяли впевнено, Десна моментів не мала, ми постійно перебували на чужій половині поля. Гадаю, після першого тайму могли забивати п'ять голів.

Переконлива перемога надасть упевненості напередодні поєдинку з Реалом. Після цієї гри вже починаємо думати про Мадрид. Для нас важливим є кожен турнір: чемпіонат, Кубок, Ліга чемпіонів – неважливо. Слід упевнено вигравати у будь-якому матчі, якнайбільше забивати й намагатися не пропускати", – сказав Судаков у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, Шахтар розгромив Десну (4:1) та продовжує переслідувати Динамо у боротьбі за першу сходинку, набравши 32 очки.

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